Чистая прибыль Сбербанка за 2020 г. превысила прогнозы аналитиков и составила 760,3 миллиарда рублей

Чистая прибыль за 2020 г. превысила прогнозы аналитиков и составила 760,3 миллиарда рублей. Рентабельность капитала составила 16 процентов, рентабельность активов 2,3 процента. Кредитный портфель группы в 2020 г. вырос на 15 процентов, превысив 25 триллионов рублей. Розничный кредитный портфель вырос более чем на 18 процентов - до 9,3 триллиона рублей, а корпоративный кредитный портфель увеличился на 9,3 процента - до 15,7 триллиона рублей. Количество активных клиентов-физических лиц выросло на 3 миллиона человек за год и приблизилось к 99 миллионам человек. Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения СберБанк Онлайн выросло за год на 10,6 миллиона человек до 65,3 миллиона человек.

По словам президента и председателя правления Сбербанка Германа Грефа, в минувшем году Сбер стал важным участником общей борьбы с последствиями пандемии. «Мы в кратчайшие сроки организовали антикризисные штабы, максимально быстро начали оказывать масштабную поддержку населению и бизнесу. За год мы выдали клиентам 17,7 триллиона рублей. кредитов в рамках собственных и государственных программ. Мы предложили программы реструктуризаций и финансирования, что помогло нашим клиентам пройти наиболее тяжелые периоды кризиса», - подчеркнул Греф. Он также отметил, что Сбер смог быстро восстановить бизнес сразу после снятия ограничений, а также запустил масштабную программу оптимизации расходов. «Это помогло нам достичь рентабельности капитала на уровне 16 процентов», - сказал Греф.

В отчетности за 2020 г. Сбербанк также впервые раскрыл информацию о выручке бизнес-сегментов группы, в частности нефинансовых бизнесов, которые входят в экосистему Сбера. Выручка нефинансового бизнеса в 2020 г. выросла в 2,7 раза и составила 71,4 миллиарда рублей. В 2020 г. Сбер объединил все финансовые и нефинансовые продукты и сервисы под единым брендом – Сбер. Также в конце года компания представила новую стратегию развития до 2023 года, нацеленную на построение интегрированной экосистемы вокруг клиента.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

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