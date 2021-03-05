Новокузнечан приглашают на праздничную ярмарку, которая пройдет на Площади общественных мероприятий.

Ярмарка посвящена Международному женскому дню, и ориентирована на всех жителей города. Здесь по привлекательным ценам можно будет приобрести все самое необходимое к праздничному столу.

Так, новокузнечанам на ярмарке предложат свежий хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, колбасные изделия, молочные продукты, сыр, масло растительное, льняное, кондитерские изделия, говядина, свинина, баранина, мясо птицы, индейки, рыба живая и свежемороженая, рыбопродукты, продукция консервации, фрукты, овощи, мед, сухофрукты. А также непродовольственные товары: изделия из верблюжьей шерсти, текстиль, постельное белье, унты, валенки, сувениры, общественное питание.

Ярмарка будет проходить с 09.00 до 15.00 на Площади общественных мероприятий .