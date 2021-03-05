Мэр Кемерова в видеообращении рассказал о самочувствии после падения. Видео: личная страница Ильи Середюка в соцсетях.

Мэр Кемерова, Илья Середюк, оказался в больнице с серьезными травмами. Он снял видео, на котором рассказал, как получил их и как себя чувствует сейчас.

Свое видеообращение мэр Кемерова начал с того, что хотел бы во избежании слухов рассказать о том, действительно ли госпитализирован и почему так произошло.

- Действительно, в минувшее воскресенье часов в 11 я занимался хозяйственными делами, уборкой. Перетаскивал ящик с инструментами, оступился и упал с высоты примерно 1,5-1,6 метра. Упал на левый бок и получил травмы, - рассказал на видео, записанном в больничной палате Илья Середюк.

Врачи диагностировали у него перелом пяти ребер и госпитализировали. Сейчас Илья Середюк находится в городской больнице №3. Он отметил, что в первый же день его проведал губернатор Сергей Цивилев, поддержал морально.

- Очень приятно по-человечески ощутить такую поддержку, - поблагодарил глава Кемерова губернатора.

Сейчас градоначальник, по его словам, идет на поправку. Он отметил высокий профессионализм врачей больницы имени Подгорбунского и пожелал всем жителям региона здоровья и благополучия.

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