Кузбассовец решил срезать дорогу и оказался в снежном плену. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемервоской области.

Житель Кузбасса решил срезать путь и проехать по проселочной дороге. Но вместо этого оказался в снежной западне.

Водитель автомобиля Toyota RAV-4 отправился в путь и решил, что быстрее доберется до пункта назначения, если проедет не по главной, а по проселочной дороге. сначала он ехал спокойно, но потом машина увязла в снегу. Все попытки вырваться из снежного плена оказались безуспешными.

В это же время мимо проезжал экипаж ГИБДД по Ленинск-Кузнецкому муниципальному округу. Стражи порядка обратили внимание на машину и предложили свою помощь.

- При помощи лебедки, установленной на служебном внедорожнике УАЗ «Патриот», автоинспекторы вернули машину на дорогу. Водитель поблагодарил сотрудников полиции за отзывчивость и продолжил путь, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Кузбасские полицейские напоминают: при возникновении в пути непредвиденных ситуаций сразу же обращайтесь за помощью к сотрудникам оперативных служб илигосавтоинспекции. Телефон дежурной части управления ГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области: 8-(3842)-718-518, 718-519.