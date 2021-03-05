В Кузбассе открылся седьмой прививочный пункт в торговом центре. Фото: Минздрав Кузбасса

В Кузбассе открыли седьмой пункт вакцинации от коронавируса в торговом центре. Он расположен в Юрге.

В юргинском ТЦ «Виктория» теперь тоже можно сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщили в министерство здравоохранения региона. До этого пункт вакцинации работал только в местной поликлинике № 1. Кроме этого, рядом с торговым центром с 13.00 до 19.00 работает передвижной флюорограф.

- Желающих пройти вакцинацию и флюорографию очень много. Горожане, совершая покупки для дома, с удовольствием проходят обследование и ставят прививку от новой коронавирусной инфекции. Для прохождения вакцинации не требуется предварительной записи. При себе достаточно иметь паспорт, полис ОМС или СНИЛС для введения данных на Едином портале государственных услуг. Вакцинация проводится бесплатно, - говорит заместитель главного врача Юргинской городской больницы Наталья Рябовалова.

Всего на данный момент вакцину «Спутник V» поставили более 70 тысяч кузбассовцев, в том числе свыше 30 тысяч жителей региона старше 60 лет - это 45 процентов от всех привившихся.