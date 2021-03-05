В Новокузнецке вместо санатория построят кардиоцентр Фото: Алексей БУЛАТОВ

В скором времени в Новокузнецке появится крупный кардиоцентр - подробности сообщил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Идея создания кардиоцентра принадлежала губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву и Леониду Барбарашу. Впервые разговор о строительстве такого центра зашел еще несколько лет назад, а в 2020 году к нему вернулись. Тогда Сергей Цивилев сообщил, что место для его строительства уже ищут. Как выяснилось, такое место уже определено.

«Сейчас мы покупаем землю в Заводском районе, напротив городской больницы № 29, там стоит аварийное здание - бывший санаторий «Озерный». Мы пытаемся договориться с владельцем, который его выкупил, чтобы это здание стало достоянием города. Очищаем аварийное помещение, готовим площадку», - приводит слова мэра новостной портал «ВашГород.ру».

Мэр также отметил, что уже есть некоторые предпроектные наработки по кардиоцентру. Предполагается, что в будущем академик Леонид Барбараш сам будет проводить там операции по трансплантации органов.