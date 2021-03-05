56 новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе на утро 5 марта выявлено 56 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Таким образом, почти за год коронавирусом заразилИсь 31 995 жителей региона. ВыздоровелИ 31 103 человека, в том числе 49 - за прошедшие сутки.

К сожалению, снова выросла статистика летальных исходов - скончался еще один пациент.

- У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической обструктивной болезни легких. Он проживал в Промышленновском МО, - рассказали подробности в штабе.

Сейчас медицинскую помощь получают 332 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1553 человека.