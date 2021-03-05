От чего умер 60-летний пациент с коронавирусом в Кузбассе Фото: Олег ЗОЛОТО

За прошедшие сутки в регионе зафиксирован новый случай смерти среди пациентов с коронавирусом.

Как сообщает оперативный штаб Кузбасса, за прошедшие сутки вновь выросло число смертей среди пациентов с коронавирусом. Болезнь унесла жизнь 60-летнего мужчины.

- У мужчины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической обструктивной болезни легких. Он проживал в Промышленновском МО, - сообщает оперштаб.

Отметим также, что за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 56 жителей региона, и теперь общее число тех, кто заразился ковидом с начала пандемии, достигло 31 995 человек. Вместе с этим еще 49 пациентов выздоровели, и теперь число тех, кто поборол болезнь, достигло 31 103 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 332 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1553 человека.