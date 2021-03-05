Более четверти новых случаев коронавируса зафиксировано в Кемерове Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кемерове за прошедшие сутки выявлено более четверти всех новых случаев заболевания коронавирусом. Данные опубликовал оперштаб.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 56 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово - 17, Новокузнецк - восемь, Междуреченск - пять, Анжеро-Судженск и Мыски - по четыре, Киселевск, Осинники, Прокопьевск и Промышленновский муниципальный округ - по три, Тайга, Юрга, Кемеровский, Чебулинский и Юргинский муниципальные округа, Новокузнецкий район - по одному.

Таким образом, всего в регионе заболели 31 995 человек, выздоровели 31 103 пациента, в том числе 49 - за последние сутки. Скончались 560 человек, из них за прошедшие сутки - один пациент.

Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 332 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1553 человека.