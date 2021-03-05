Названы самые популярные имена для новорожденных в 2020 году в Кузбассе Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты назвали самые популярные имена, которые выбирали родители новорожденных в 2020 году. Статистику составили в областном ЗАГСе.

Управление ЗАГС Кемеровской области опубликовало статистику популярных имен новорожденных в прошлом году. Так, среди мальчиков на первом месте оказалось имя Артем – так родители назвали 672 ребенка. Далее следуют такие имена как Александр (487), Михаил (440), Матвей (394), Иван (389), Дмитрий (378), Максим (354), Роман (351), Тимофей (338) и Кирилл (320).

Среди девочек самым популярным было имя София – так назвали 474 ребенка. Популярными среди родителей оказались также имена Виктория (455), Алиса (389), Мария (369), Полина (361), Варвара (351), Ева (347), Анна (336), Милана (334), Дарья (297).