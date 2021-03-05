В каких кузбасских городах болеют коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

За минувшие сутки еще у 56 кузбассовцев тесты подтвердили наличие коронавируса.

Больше всего новых пациентов с COVID-19 в Кемерове – 17 человек. В Кемеровском муниципальном округе один новый пациент. Общее число заболевших составляет здесь 6243 и 396 человек соответственно.

В Новокузнецке выявлено восемь новых пациентов с коронавирусом. В Новокузнецком муниципальном районе также есть один заболевший. Общее число тех, кто заболел ковидом с начала пандемии, достигло 6776 и 480 человек соответственно.

Пять человек заболели коронавирусом в Междуреченске. Общее число заболевших – 3528 человек.

По четыре новых пацента с коронавирусом выявили в Анжеро-Судженске и Мысках. Общее число заболевших – 1214 и 885 человек соответственно.

По три пациента с коронавирусом в Киселевске и Осинниках. Здесь общее число заболевших составляет 1276 и 1103 человек соответственно.

Также по три человека заболели в Прокопьевске и Промышленновском муниципальном округе. С начала пандемии здесь выявили 1673 и 284 человека соответственно.

По одному новому пациенту в Тайге, Юрге, Чебулинском и Юргинском муниципальных округах. Общее число заболевших – 146, 631, 52 и 89 человек соответственно.