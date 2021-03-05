По просьбам горожан в Новокузнецке снова появятся маршрутки Фото: Екатерина РОМАНОВА

Транспортная реформа в Новокузнецке все еще продолжается. Власти корректируют маршруты, жители предлагают новые решения. Так, по словам мэра, в городе могут появиться коммерческие маршруты.

Во время эфира программы «Утро с мэром» Сергей Кузнецов, отвечая на вопросы горожан, отметил, что ликвидированные городские маршруты уже не вернутся. Существующая сейчас схема движения уже утверждена, однако в нее можно вносить изменения. Например, добавить новые троллейбусы и трамваи. Или же вводить новые коммерческие маршруты.

- Сейчас мы разрабатываем новый маршрут, который, скорее всего, пойдет с Заводского района, который идет по Тореза, по нижнему Запсибу так называемому и потом пойдет через «Рембыттехнику», потом по Металлургов – это пока так, проектная трасса маршрута – потом идет по Октябрьскому, потом через Дружбы и уходит до Шолохова, - сообщил Сергей Кузнецов.

Также Сергей Кузнецов пообещал «точечно докурчивать выпадающие моменты» коммерческими маршрутами. В этих случаях тариф будет нерегулируемым.