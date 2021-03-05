На угольном разрезе в Кузбассе нашли бивни мамонтов. Фото: АО "УК "Кузбассразрезуголь"

На угольном разрезе в Кузбассе найдены останки древних животных – хорошо сохранившиеся бивни мамонтов. Находку горняки передали для изучения в музей.

В январе этого года на Кедровском угольном разрезе компании «Кузбассразрезуголь» обнаружены четыре бивня мамонтов и пястная кость первобытной лошади. При проведении вскрышных работ на верхних горизонтах участка №1 бригада экскаватора P&H-2800 нашла их в глиняном слое. 4 марта находка была передана в Кузбасский государственный краеведческий музей.

-Сначала мы внимательно изучим эти кости: тщательно осмотрим все сколы и трещины, пропитаем специальным раствором, чтобы придать им презентабельный вид. Затем постараемся определить возраст каждого животного, хотя даже без анализа можно сказать, что бивни, например, принадлежали взрослым, даже старым, мамонтам. Затем экспонаты буду выставлены в музее, – отметил заведующий отделом научных исследований и экспедиций музея Дмитрий Слободин.

К слову, такая находка далеко не первая. Сотрудники «Кузбассразрезугля» уже передавали в музей фрагменты нижней челюсти и бедренной кости пещерного льва, вымершего в конце Ледникового периода, останки первобытных бизонов, загадочный каменный диск, который ученые считают геологическим образованием возрастом более 260 миллионов лет, и окаменевшие стволы древних деревьев – кордаитов.

-Все работники нашей компании понимают, что подобные находки – это действительно огромная ценность. Это история не конкретно одного предприятия. Это история всего Кузбасса. Очень важно сохранять находки, чтобы к этой истории могли прикоснуться не только наши земляки, но и гости нашего края, – комментирует Лариса Береснева, начальник управления по связям с общественностью АО УК «Кузбассразрезуголь».