200-килограммовый кузбассовец похудел вдвое благодаря врачам. ФОТО: "Вести Кузбасс"

Когда стрелка весов перевалила за 200 килограммов, один из жителей Кузбасса был вынужден обратиться к врачам за помощью. Сам он справиться со своим весом не мог.

32-летний кузбассовец весил 218 килограммов, с трудом перевигалс и испытывал дискомфорт из-за своего веса. А потом врачи заявили, что самое большее, сколько он сможет прожить в этом весе – лет восемь. Это и стало ключевым моментом в жизни Романа. Ничуть не сомневаясь, он лег на операционный стол.

В планах - еще снизить вес. ФОТО: "Вести Кузбасс"

– Проведена лапароскопическая операция, то есть через проколы проведена продольная резекция желудка. Желудок уменьшился во много раз и теперь пациент просто не может принимать столько пищи, сколько ранее. При таких операциях пациент уже восстанавливается, поднимается на ноги и в течение четырех-пяти дней выписывается домой, – рассказал Евгений Довбета, врач-хирург из Кемерова программе «Вести Кузбасс».

Сам Роман доволен: сейчас он весит 128 килограммов. Порции еды, которые были совсем недавно привычными, он стал делить как минимум вдвое, старается как можно больше двигаться. Несмотря на то, что теперь вес уходит медленнее – а после операции он терял по 10 килограммов в неделю! – Роман настроен стройнеть и дальше. Он поставил себе планку: достичь веса в 80 килограммов.

Врачи продолжают следить за состоянием Романа и также гордятся его результатами.