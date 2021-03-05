Более 1400 железнодорожников в Кузбассе вакцинированы от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе от коронавирусной инфекции вакцинировано уже 1400 железнодорожников. Всем им ставят двухкомпонентную вакцину «Спутник V».

В регионе продолжается прививочная кампания среди работников железнодорожного транспорта. Напомним, что в первую очередь укол делают тем, кто в силу своих служебных обязанностей контактирует с большим количеством людей - это медицинский персонал, работники дошкольных учреждений, вокзалов, поездных бригад, билетные кассиры, машинисты.

- В Кузбассе вакцинацию прошли уже более 1400 сотрудников, - рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. - Прививку ставят бесплатно, строго по предварительной записи, что обусловлено условиями хранения и использования препарата после разморозки.

В Кузбассе вакцинация работников проводится в прививочных пунктах на базе поликлиник «РЖД-Медицина» на станциях Кемерово, Новокузнецк, Белово, Тайга, Промышленная, Топки. Все они оснащены необходимым медицинским оборудованием.