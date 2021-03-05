Мэр Новокузнецка сообщил о новых изменениях в транспортной системе Новокузнецка Фото: Екатерина РОМАНОВА

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил о новых изменениях в транспортной системе Новокузнецка. Их обсудили на заседании межведомственной комиссии по безопасности пассажирских перевозок.

Специалисты в ходе заседания рассмотрели обращения горожан, касающиеся работы общественного транспорта, после чего было принято несколько решений.

С 9 марта на маршруте № 70 (Советская площадь - улица Веры Соломиной) появится обязательная остановка на остановочном пункте «Вокзал» на проспекте Курако. Также со вторника сократятся интервалы и изменятся расписания на маршрутах:

- № 5: «Абашево - вокзал»;

- № 8: «30-й квартал - Форштадт»;

- № 17: «Улица Веры Соломиной - 13-й микрорайон»;

- № 87: «ТЦ «Лента» (улица Светлая) - Абашево».

Кроме того, на маршруте № 65: «Вокзал - улица Варшавская» появился дополнительный вечерний график, а на маршруте № 25 «18-й квартал - левый берег/вокзал - вокзал/левый берег - 18-й квартал» добавили дополнительно два утренних рейса.

Помимо городских маршрутов, изменения коснулись и пригородных направлений, так, например, обновилось расписание межмуниципального маршрута № 165: Новокузнецк - Подгорное.

«В ближайшее время информационные таблички с графиками движения появятся на остановочных пунктах», - написал Сергей Кузнецов в своем Instagram.

С расписанием общественного транспорта Новокузнецка можно ознакомиться на сайте утис.рф и kuzgortrans.ru

Дополнительную информацию о работе общественного транспорта можно получить по телефону горячей линии МКУ ЦДС - (384-3) 740-195, 8-800-600-4770.