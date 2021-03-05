Кузбасские власти встретились с работниками шахты-банкрота «Алексиевская» Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Власти Кузбасса встретились с работниками шахты «Алексиевская», которая на сегодняшний день является банкротом. Деятельность по добыче угля она не ведет с 2020 года.

Во встрече с коллективом угольного предприятия и семьями шахтеров приняли участие министр угольной промышленности Олег Токарев, министр труда и занятости населения Алексей Гришин и и.о. министра социальной защиты населения Кузбасса Алексей Бочанцев. Они обсудили текущую ситуацию на шахте, а также те меры, которое принимает правительство региона, и возможность обращения за адресной помощью в органы соцзащиты.

АО «Шахта «Алексиевская» была признана банкротом в 2017 году. С прошлого года шахтеры не получают положенные им деньги, а за весь период высвобождения было уволено 524 человека, в том числе 189 - по сокращению. Сейчас на шахте работают 192 сотрудника, которые поддерживают систему жизнеобеспечения предприятия.

- По состоянию на 05.03.2021 задолженность по заработной плате и иным выплатам составляет порядка 200 миллионов рублей перед 783 работниками, - сообщили в министерстве угольной промышленности.

Чтобы решить вопрос трудоустройства уволенных сотрудников, власти провели работу с другими угольными компаниями, в результате чего был составлен перечень вакансий. Из уволенных в прошлом году 429 работников в службу занятости обратились 343. Им предложили новые рабочие места, переобучение, помощь в организации собственного дела, выход на досрочную пенсию в связи с сокращением. Сейчас на учете в службе занятости состоит 28 человек.

Напомним, что имущество АО «Шахта «Алексиевская» впервые было выставлено на торги в декабре 2019 года за 3,4 миллиарда рублей. Сейчас цена единого имущественного комплекса предприятия составляет 600 миллионов рублей.