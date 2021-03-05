Западный ветер принесет в Кузбасс мокрый снег и потепление до +6 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Западный ветер принесет в Кузбасс мокрый снег и потепление до +6 градусов. Прогноз на первый из трех праздничных выходных дали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Ночью в субботу 6 марта по области ожидается -3…-8 градусов, местами до -13 Днем столбики термометров поднимутся до 0…-5 градусов, местами будет +1…+6. Западный ветер наберет скорость 10-15 метров в секунду, его порывы будут достигать 10 метров. И ночью, и днем пройдет не большой, местами умеренный снег, а также мокрый снег. Возможны метели, на дорогах гололедица.

В Кемерове в ночь на субботу прогнозируется -4…-6 градусов, днем будет 0…-2. Скорость западного ветра во время порывов будет достигать 20 метров в секунду. В этот день в областном центре пройдет небольшой и мокрый снег, местами метели. Автомобилистам следует быть внимательными – на дорогах будет скользко.