Погода в Кузбассе на 6 марта 2021: плюсовая температура и небольшой снег Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, какая погода ждет жителей области в субботу, 6 марта. Как оказалось, первый из трех выходных дней будет ветреным и скользким.

Вот и наступил первый выходной день весны. А так как март знаменит непостоянством погоду, то и суббота, 6 марта, отметится таковой. Утренний морозец – а местами температура может достигать -13 градусов – сменится дневным теплом. На большей части Кузбасса воздух прогреется до 0…-5 градусов, а местами – до +1…+6. День будет облачным с прояснениями, местами пройдет снег, причем по северу области возможен мокрый снег и метели. На дорогах гололедица.

Западный ветер будет дуть со скоростью в 10-15 метров в секунду, а местами его порывы могут достигать 20 метров в секунду.

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