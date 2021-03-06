Сергей Цивилев поздравил с праздником представительниц неженских профессий. ФОТО: пресс-служба АКО

В Кемерове состоялся торжественный прием, на котором губернатор региона поздравил представительниц «неженских» профессий с Международным женским днем.

Сергей Цивилев лично поздравил 48 женщин, работающих электрогазосварщиками, слесарями, машинистами крана, мотористами, кочегарами, водителями, а также служащими в силовых структурах.

- Меня всегда удивляло, как женщины успевают уделять время детям и семье, решать серьезные задачи на работе, менять наш регион и страну к лучшему и при этом привлекательно выглядеть, вдохновлять окружающих на подвиги и свершения. Ваш пример демонстрирует, что для представительниц прекрасного пола в Кузбассе давно нет ничего невозможно. От себя лично и от всех мужчин Кузбасса с огромным удовольствием поздравляю вас с праздником весны! Будьте здоровы, веселы, счастливы, - пожелал женщинам губернатор Сергей Цивилев.

Среди тех, кого губернатор лично благодарил за вклад в развитие Кузбасса,электромонтер Евгения Кох, машинист крана Наталья Дайнеко, многодетная мама-водитель самосвала Елена Тиссен, сварщик Наталья Зубкова.

- Захотелось чего-то нового, отучилась и пришла на предприятие, работа понравилась. Поначалу было сложно, боялась высоты, но потом привыкла. Коллектив в основном мужской, всегда помогают, поддерживает меня и семья, - так рассказала о выборе профессий одна из участниц встречи, сказала Надежда Ветрова, машинист мостового крана одного из разрезов.