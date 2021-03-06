Кемеровостат рассказал, какие профессии выбирают женщины Кузбасса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Какие профессии выбирают жительницы Кузбасса? Удается ли им сочетать карьеру и роль мамы? Об этом и многом другом рассказали в Кемеровостате.

Сегодня в регионе проживает 2,2 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше. И 55 процентов из них – женщины. 578 тысяч женщин имеют профессию и работают в разных сферах. Большинство – на предприятиях и в организациях со статусом юридического лица – 87 процентов. Еще 12 процентов занимаются предпринимательством.

Традиционно женские профессии – в образовании, здравоохранении и социальных услугах – выбрали 16 и 13,2 процента жительниц Кузбасса. Занимаются торговлей, работают в гостиничном бизнесе и на предприятиях общественного питания 21,8 процента. Финансистами, страховщиками стали 4,9 процента женщин Кузбасса, а 7,3 процента нашли себя в госуправлении и соцобеспечении.

Немало среди жительниц Кузбасса и тех, кто занят на обрабатывающих производствах – таких 8,4 процента. Иные виды деятельности выбрали 28,4 процента.

К слову, жительницы Кузбасса, занятые в экономике, более образованные, чем мужчины. Дипломами о высшем и среднем образовании могу похвастаться 83 процента женщин, а вот среди мужчин лишь 75 процентов получили профессиональное образование.

- Наши женщины совмещают работу с воспитанием детей. В Кузбассе и 260 тысяч работающих женщин в возрасте от 20 до 49 лет имеют детей до 18 лет. Причем 57 процентов из них – одного ребенка, 37 процентов – двух детей и 6 процентов – трех и более детей, - отмечает Кемеровостат.