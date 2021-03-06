В два раза больше аварийных домов расселят в Кемерове в 2021 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове в 2021 году из аварийных домов запланировано расселить 127 семей. Это в два раза больше, чем в предыдущем году.

Губернатор Сергей Цивилев понял вопрос финансирования программы расселения из аварийного жилья на федеральном уровне, благодаря чему ее реализация в Кузбассе ускорилась. В частности в Кемерове финансирование на текущий год увеличилось с 153,6 до 221,8 миллиона рублей.

-В Кемерове в 2020-2021 годах было изначально запланировано переселить 84 семьи из 11 аварийных домов. Но теперь количество семей увеличено до 127, а 57 из них уже перебрались в более комфортные для жизни условия. Будем и дальше работать над тем, чтобы людям не приходилось слишком долго ждать своей очереди. Только до конца 2022 года в Кузбассе планируется переселить 3872 человек из 1686 домов и квартир, — отметил глава региона.

Напомним, что в кузбасской столице действует муниципальная адресная программа переселение из многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. По ней до конца 2024 года в новое жилье планируется переселить 907 семей. 145 зданий, признанных непригодными для дальнейшего проживания, будут демонтированы. Работы финансируются из средств федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, областного и городского бюджетов.

В январе регион защитил заявку на получение Фондом финансовой поддержки. В течение года в Кузбасс на переселение граждан из аварийного жилья поступит 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета. На условиях софинанссирования еще 370 миллионов будут выделены из областного бюджета.