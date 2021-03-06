В Кузбассе новой жертвой коронавируса стала 70-летняя пенсионерка Фото: Александр БОЙКО

В Кузбассе на утро 6 марта стало известно еще об одном летальном случае среди пациентов с коронавирусом. Это было 70-летняя женщина.

- У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде гипертонической болезни и сахарного диабета. Она проживала в Кемерове, - рассказали подробности в штабе.

Таким образом, почти за год в регионе скончался 561 пациент с коронавирусом либо от коронавируса.

Также стало известно, что за прошедшие сутки заболело 58 человек, а всего за время пандемии – 32 053. Выздоровело 31 144 человека, в том числе, 41 – за прошедшие сутки.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 348 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1559 человек.