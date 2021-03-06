58 новых пациентов с коронавирусом выявлено в Кузбассе Фото: ИВАНОВА Диана

В Кузбассе на утро 6 марта выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего же с начала пандемии заболело 32 053 человека.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки также выздоровел 41 пациент – все эти люди покинули больницу и больше не представляют угрозы для окружающих, а также могут постепенно возвращаться к привычной жизни. Всего же за год выздоровело 31 144 человека.

К сожалению, выросла статистика летальных случаев – скончалась еще одна пациентка. Как рассказали в оперштабе, у женщины 1951 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии в виде гипертонической болезни и сахарного диабета. Таким образом, число скончавшихся достигло 561 человека.

Сейчас в регионе медицинскую помощь получают 348 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1559 человек.