Новые случаи коронавируса выявлены в 14 территориях Кузбасса Фото: Артем КИЛЬКИН

На утро 6 марта в 14 территориях Кузбасса – городах и районах – были выявлены новые случаи заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 19, Новокузнецк – девять, Междуреченск – шесть, Анжеро-Судженск – пять, Киселевск, Мыски и Промышленновский муниципальный округ – по три, Белово, Калтан и Осинники – по два, Прокопьевск, Таштагольский район, Топкинский и Яшкинский муниципальные округа – по одному.

Всего же за все время заболело 32 053 человека, выздоровело 31 144 пациента, в том числе 41 – за прошедшие сутки. Число летальных случаев достигло 561, из них последний также был зарегистрирован за минувшие сутки.

Медицинскую помощь получают 348 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1559 человек.