В Кузбасс с рабочим визитом прибыл председатель правительства России Михаил Мишустин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбасс с рабочим визитом в субботу, 6 марта, прибыл председатель правительства России Михаил Мишустин. В графике премьер-министра значится два важных совещания.

Михаил Мишустин продолжает свою поездку по территориям Сибирского Федерального округа. В ходе визита в Кемерово он проведет два совещания - по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области, а также по теме социально-экономического развития региона, сообщили в правительстве страны. Такде в поездке принимают участие вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, министр энергетики Николай Шульгинов.

В ходе визита Михаил Мишустин встретится с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым.

Отметим, что 4 и 5 марта премьер-министр провел в Новосибирске, где посетил центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», несколько институтов и почтовый логистический центр. Ранее Михаил Мишустин с рабочим визитом посетил Алтайский край, Республики Алтай и Тыва. Во всех регионах премьер встречался с губернаторами.

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