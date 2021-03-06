ГИБДД Кузбасса просит водителей остаться дома из-за штормового ветра и метелей. Фото: ГИБДД Кузбасса

ГИБДД Кузбасса с учетом прогнозов синоптиков просит водителей в субботу, 6 марта, по возможности остаться дома.

Согласно прогнозам, в субботу в регионе усилится ветер до 20 метров в секунду, ожидаются метели. В связи с этим госавтоинспекция региона настоятельно рекомендует автолюбителям по возможности отказаться от дальних поездок.

Также инспекторы напоминают тем, кто решил остаться за рулем, возрастает риск возникновения аварийных ситуаций на дорогах. Водителям следует двигаться со скоростью, позволяющей контролировать дорожную ситуацию и своевременно отреагировать в случае опасности. Дистанция и боковой интервал должны быть увеличены. Такде перед поездкой нелишним будет очистить автомобиль от снега, закрывающего обзор и внешние световые приборы.

Пешеходам тоже стоит проявлять на дорогах повышенную бдительность. Опасно

выходить на дорогу из-за стоящего или движущегося транспорта, снежных валов. А обзор дороги могут существенно снизить меховые головные уборы и капюшоны.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо в максимально короткие сроки сообщить о случившемся по единому номеру вызова экстренных оперативных служб - по мобильному телефону следует набирать номер 112. Также за помощью можно обращаться по телефону дежурной части управления ГИБДД по Кемеровской области по телефону в Кемерово 8(384-2) 718-518, а также к любому инспектору ГИБДД находящемуся в поле зрения.