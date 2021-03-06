После вмешательства губернатора в Кузбассе отремонтирован диагностический центр

В Кузбассе после вмешательства главы региона Сергея Цивилева был капитально отремонтирован диагностический центр в Белове. Работы в здании не проводились более 20 лет.

В Белове на базе городской больницы №1 заработал отремонтированный диагностический центр. Для города это очень важный объект.

-В Белове проживают почти 127 тысяч человек, и современный диагностический центр был необходим городу. Его открытие позволит значительно улучшить качество медицинского обслуживания, повысит доступность первичной помощи. На ремонт и оснащение центра из областного бюджета направили около 53 миллионов рублей, — отметил Сергей Цивилев.

В рамках капремонта, начатого еще в октябре 2020 года, был приведен в порядок фасад здания, заменены системы тепло-, водо-, электроснабжения. Также в обновленном центре расширился спектр услуг. Например, теперь здесь есть женская консультация, а в дальнейшем планируется оборудовать комнату ожидания с игровой зоной для детей. В отделении диагностики установлены фиброгастроскоп, фиброколоноскоп и аппарат ФГДС, также здесь будет проводиться забор биопсии. В отделении лучевой диагностики работают два аппарата УЗИ экспертного класса, с помощью которых онколог сможет своевременно диагностировать заболевания и назначать лечение. В течение года запланирована установка цифрового рентгенологического аппарата.