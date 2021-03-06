На Кузбасс надвигается ураганный ветер со скоростью 23 метра в секунду Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на воскресенье, 7 марта. Согласно ему, на регион надвигается ураганный ветер, который достигнет 23 метров в секунду.

Ночь в воскресенье по области ожидается -3…-8 градусов, при прояснениях до -13. Днем воздух прогреется до 0…-5, а по югу ожидается +1…+6 градусов. Западный ветер будет дуть ночью со скоростью 12-17 метров в секунду, возможны порывы до 18-23 метров. Днем он немного успокоится, скорость будет достигать 8-13 метров в секунду, местами возможны порывы до 16-21 метра. В эти сутки пройдет небольшой и мокрый снег, ночью умеренный снег.

В Кемерове ночью 7 марта ожидается -4…-6 градусов, днем будет -2…-4 градуса. Ночью будет дуть западный ветер со скоростью 12-17 метров в секунду, местами с порывами до 22 метров. Днем скорость снизится до 8-13 метров, местами будут порывы до 18 метров в секунду. Пройдут небольшой и мокрый снег, местами метель.

-На дорогах гололедица, ухудшение видимости временами до 1000 метров и менее, - предупредили специалисты гидрометцентра.