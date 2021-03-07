Мэр Новокузнецка запустил в соцсетях челлендж к 8 марта

Фото: Сергей Кузнецов / Instagram

Кузбассовцы публикуют свои поздравления в соцсетях в честь Международного женского дня. Мэр Новокузнецка запустил челлендж, чтобы поздравить всех женщин с наступающим 8 марта.

Сергей Кузнецов опубликовал в Instagram видео, где вместе с юными хоккеистами говорит приятные слова мамам.

- Запускаем новокузнецкий челлендж - поздравление! Присоединяйтесь на своих страницах: говорите теплые слова, признавайтесь в любви своим мамам, бабушкам, женам, дочерям и подругам! - написал глава города.

Чтобы посмотреть все поздравления, которые опубликовали к этому празднику, перейдите по хештегу #8марта2021NVKZ .