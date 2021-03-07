Три пациента c коронавирусом умерли в Кузбассе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе вновь выросло число умерших пациентов с коронавирусом. За сутки в регионе скончались еще три человека, все они - мужчины.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки скончались еще трое кузбассовцев, у которых ранее выявили коронавирус. На утро 7 марта число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 достигло 564 человек.

- У мужчины 1974 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне множественных хронических патологий. Он проживал в Ленинске-Кузнецком. У жителя Кемерова 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. У жителя Междуреченска 1956 года рождения также развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, - сообщает оперативный штаб.

Всего в регионе зафиксированы 32 109 случаев заболевания коронавирусом. О последних 56 новых заболевших стало известно на утро 7 марта.

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Ежедневно в регионе меняется ситуация, связанная с коронавирусом. Так, за последние сутки выросло число и выздоровевших, и заболевших (подробности)