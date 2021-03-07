Где в Кузбассе выявили новые случаи заболевания коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

За сутки в Кузбассе на 56 человек увеличилось число заболевших коронавирусом. О том, в каких территориях выявлены новые случаи заболевания, сообщает оперативный штаб региона.

По данным оперштаба, больше всего новых случаев заболевания в Кемерове – 26 человек. В Междуреченске – пять, в Анжеро-Судженске и Прокопьевске - по четыре в каждом, в Новокузнецке и Мысках – по три в каждом.

По два заболевших в Калтане, Осинниках и Промышленновском муниципальном округе, по одному - в Ленинске-Кузнецком, Юргинском и Крапивинском МО, Мариинском муниципальном районе и Киселевске.

На утро 7 марта зафиксировано в общей сложности 32 109 заболевших коронавирусом. Кроме того, умерли три пациента с коронавирусом, а общее число летальных исходов среди таких пациентов достигло 564 человек.

Одновременно с этим 52 человека уже прошли курс лечения, выздоровели и выписаны из больниц. Всего от COVID-19 вылечились 31 196 жителей региона. Медицинскую помощь получают 349 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находится 1579 человек.

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