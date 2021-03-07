Мэр Кемерова поздравил с 8 Марта коллектив больницы, где проходит лечение

Фото: Илья Середюк / Instagram

Мэр Кемерова поздравил с наступающим 8 марта коллектив травматологического отделения ККБСМП имени М.А. Подгорбунского, где в настоящее время он проходит лечение. Фотографии из медучреждения Илья Середюк разместил в социальной сети Instagram.

Глава города вручил женщинам тюльпаны и конфеты и сказал теплые слова.

- Спасибо вам девчата за доброту, отзывчивость, внимание, помощь. Будьте счастливы и здоровы! Побольше вам добрых и ярких эмоций, - написал Илья Середюк.

Раннее глава города Новокузнецк запустил челлендж-поздравление к 8 марта в своем Instagram. Поздравления Сергей Кузнецов предложил помечать хештегом #8марта2021NVKZ.

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