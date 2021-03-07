Футболиста из Кузбасса признали лучшим игроком «Монако»

Фото: Александр Головин / Instagram

Футбольный клуб «Монако» подвел итоги за прошедший месяц. Так, в феврале лучшим игроком стал футболист из Кузбасса Александр Головин.

Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба. За 24-летнего уроженца Калтана проголосовали большинство болельщиков. В прошедшем месяце полузащитник Головин выходил на поле в шести матчах. За эти игры он забил три гола. Также он сделал три результативные передачи.

Напомним, Александр Головин - талантливый футболист из Сибирской глубинки. Он начинал играть на стадионе, покрытие которого далеко от мировых стандартов, а в восьмом классе поступил в Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского резерва. Головина когда-то не взяли играть за «Спартак», а вот тренеры ЦСКА рассмотрели в нем потенциал и пригласили к себе. Летом 2018 года футболист перешел в «Монако» из московского ЦСКА.

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