Новокузнечанин устроил пожар в ночном клубе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке полицейские проводят проверку по факту происшествия в ночном клубе. Один из жителей города устроил пожар в ночном заведении. Теперь его могут отправить в тюрьму на семь лет.

Сообщение о пожаре поступило в полицию в третьем часу ночи. Правоохранители отправились на место происшествия, где эвакуировали людей. В ночное заведение также прибыли медики, которые оказывали помощь пострадавшим.

- Полицейские установили, что произошедшему в ночном клубе предшествовал конфликт сотрудников охраны заведения с двумя посетителями, которые в состоянии опьянения вели себя агрессивно, в результате оба они были удалены на улицу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Спустя некоторое время 22-летний новокузнечанин вернулся в клуб, при этом он взял с собой бутылку с зажигательной смесью. Один из посетителей выбил бутылку из его рук. После произошло возгорание. Работники ночного клуба сами потушили пожар, вызвали медиков и полицию. Известно, что два 19-летних новокузнечанина получили ожоги.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Следователем отдела полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хулиганство.