Два молодых человека обгорели при пожаре в ночном клубе Новокузнецка Фото: Иван Макеев

Во время пожара в ночном клубе Новокузнецка пострадали два человека. В больнице медики диагностировали 19-летним парням ожоги.

О произошедшем рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области. Полицейские уже установили и задержали преступника, по вине которого загорелось заведение. Им оказался 22-летний новокузнечанин. Ранее охрана выгнала его вместе с другом из клуба из-за того, что они были сильно пьяными и вели себя вызывающе и агрессивно.

Однако молодой человек решил вернуться в заведение, на этот раз он взял с собой бутылку с зажигательной смесью. Сотрудники клуба самостоятельно потушили огонь и вызвали правоохранителей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хулиганство. Максимальный срок за такое преступление - семь лет.

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