Появились подробности о пожаре в ночном клубе Новокузнецка Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Правоохранители сообщили новые детали о пожаре в ночном клубе Новокузнецка. В отношении 22-летнего поджигателя было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области - Кузбассу, молодой человек устроил пожар с помощью бутылки с зажигательной смесью, в которой находилась горящая ткань. Злоумышленника попытались остановить, однако горящий предмет выпал у него из рук, в помещении возникло возгорание. Посетителей эвакуировали, сотрудники развлекательного заведения самостоятельно ликвидировали пожар. Мужчина с места преступления скрылся, но через несколько часов сам пришел в полицию.

При пожаре пострадали два парня: медики диагностировали им ожоги. Следствию предстоит установить, что было мотивом такого преступного поведения посетителя ночного заведения. В настоящее время решается вопрос о задержании мужчины и избрании ему меры пресечения.

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