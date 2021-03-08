Сергей Цивилев поздравил женщин Кузбасса с 8 марта. ФОТО: пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил жительниц региона с 8 Марта.

Сергей Цивилев отметил, что этот праздник – еще один подвод поблагодарить поблагодарить матерей, бабушек, сестер, жен, дочерей, женщин-коллег за созидательный труд, любовь и понимание, терпение и заботу, за умение делать мир светлее и добрее. Также губернатор заметил, что женщины в современном мире имеют возможность реализовать себя в любой отрасти и сфере, а их мудрость, талант и красота способны сделать лучше жизнь каждого, кто находится рядом. Женщины заряжают энергией, вдохновляют на подвиги и просто делают жизнь окружающих радостной и светлой.

- Дорогие жительницы Кузбасса, вы прекрасны! Каждая из вас — особенная. За вашей красотой и внешней хрупкостью скрывается удивительная сила. Вы всегда готовы прийти на помощь, утешить, поддержать, вдохновить на новые подвиги, - тепло поздравил жительниц Кузбасса Сергей Цивилев. - Желаю вам счастья, успехов в ваших добрых делах, побольше улыбок и цветов. С праздником, дорогие наши женщины! Будьте счастливы!