Две пациентки с коронавирусом умерли в Кузбассе на 8 марта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На утро 8 марта в Кузбассе стало известно о двух случаях смерти среди пациентов с коронавирусом.

Как сообщает оперативный штаб региона, теперь число случаев летального исхода составляет 566 человек.

- У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове, - сообщает оперштаб. - У женщины 1968 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии почек. Она проживала в Новокузнецке.

Отметим также, что за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 54 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 32 163 человек. Кроме того, 49 кузбассовцев одолели болезнь и уже выписаны из больниц. Общее число выздоровевших достигло 31 245 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 352 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1559 человек.