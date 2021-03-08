Еще 54 жителя Кузбасса заболели коронавирусом Фото: Александр БОЙКО

Стало известно, у скольких кузбассовцев за минувшие сутки врачи диагностировали коронавирус.

Оперативный штаб Кузбасса озвучил актуальные данные по числу заболевших коронавирусом. Так, на утро 8 марта COVID-19 диагностирован еще у 54 человек, и теперь число тех, кто заболел коронавирусом с начала пандемии, достигло 32 163 человек. Растет и позитивная статистика: еще 49 человек за минувшие стены выздоровели, и теперь число поборовших болезнь кузбассовцев достигло 31 245 человек.

Увы, выросло и число случаев летального исхода. Две жительницы Кузбасса не смогли одолеет болезнь и скончались.

- У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове, - сообщает оперштаб. - У женщины 1968 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии почек. Она проживала в Новокузнецке.

Теперь общее число случаев летального исхода составляет 566 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 352 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1559 человек.