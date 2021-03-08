В двух кузбасских городах по 13 человек заболели коронавирусом на утро 8 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

На утро 8 марта сразу в двух кузбасских городах выявлено максимальное число новых заболевших за сутки.

Так, лидерами по новым случаям заболевания стали Кемерово и Новокузнецк – в обоих городах за сутки число заболевших ковидом выросло на 13 человек. В Кемерове общее число заболевших достигло 6301 человека, а в Новокузнецке – 6801.

По пять человека заболели коронавирусом в Междуреченске и Мысках. Теперь общее число заболевших здесь составляет 3544 и 866 человек соответственно.

По три человека заболели в Анжеро-Судженске и Промышленновском муниципальном округе. Общее число заболевших – 1226 и 292 человека.

По два новых заболевших в Осинниках и Кемеровском муниципальном округе. Общее число тех, у кого с начала пандемии диагностировали коронавирус, достигло 1109 и 398 человек.

По одному новому случаю заболевания ковидом зафиксировано в Белове, Калтане, Березовском, Киселевске, Полысаеве, Юрге, а также Топкинском и Ленинск-Кузнецком муниципальных округах.

Напомним, на утро 8 марта выявлено 54 новых заболевших коронавирусом. Общее число заболевших – 32 163. Кроме того, выздоровели еще 49 человек, а общее число вылечившихся достигло 31 245 человек. Две жительницы региона скончались, и теперь общее число случаев летального исхода составляет 566 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 352 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1559 человек.