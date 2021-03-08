Синоптики прогнозируют в Кузбассе морозы до – 23 Фото: Олег УКЛАДОВ

Морозы в -23 градуса и штормовой ветер прогнозируют синоптики на наступившую неделю. Впрочем, все это будет чередоваться с плюсовыми температурами и дождем.

Согласно данным портала «Гисметео», в течение недели дневная температура воздуха в Кузбассе будет колебаться в пределах -4…+4 градусов. Причем на юге области традиционно будет немного теплее, чем на севере. Ночью столбики термометров будут держаться в пределах -4…-11 градусов. Во вторник, четверг и пятницу ожидается снег, мокрый снег и дождь. А вот в среду вероятность осадков невелика: ожидается переменная облачность.

В четверг синоптики прогнозируют штормовой ветер, который может достигать 21 метра в секунду. А с пятницы начнется похолодание. Уже в ночь на субботу столбики термометров опустятся до -16 градусов, при этом днем ожидается до -11 градусов. В ночь на воскресенье ожидается до -23 градусов, а дневная температура будет держаться в пределах -21…-23 градуса. При этом по югу региона синоптики прогнозируют переменную облачность и снег, а по северу – солнышко.