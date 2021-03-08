Мэр Новокузнецка поздравил женщин с 8 Марта стихами Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов поздравил горожанок в 8 Марта. На своей странице в соцсетях написал теплые слова поздравления, а также прочел стихи.

Прекрасные, нежные, чудесные и неповторимые – с такими словами обратился Сергей Кузнецов к жительницам Новокузнецка, поздравляя их с 8 Марта. Он отметил, что в этот день должны звучать только самые теплые слова, самые искренние комплименты, ведь каждая женщина достойна самого искреннего восхищения красотой, мудростью и совершенством.

«Мы преклоняемся перед вашей силой духа и красотой, перед вашей способностью жить, работать, любить и заботиться о других в условиях многозадачного мира, - написал Сергей Кузнецов. - Восхищайте, удивляйте, мечтайте! Будьте собой и получайте от этого наслаждение! Любви вам, счастья и благополучия!»