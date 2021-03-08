До +1 градуса потеплеет в Кузбассе после праздников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на вторник, 9 марта. Согласно ему, в регионе потеплеет до +1 градуса.

В ной на вторник на территории области ожидается -5…-10 градусов, местами до -17. Днем будет -2…-7 градусов, в отдельных районах до +1. Юго-западный ветер ночью будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунд, местами возможны порывы до 20 метров. Днем он немного снизит скорость – до 5-10 метров в секунду, ожидаются порывы до 17 метров. Ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой снег, в отдельных районах по востоку умеренный снег, местами метели, на дорогах гололедица.

В Кемерове ночью 9 марта столбики термометров покажут -8…-10 градусов, днем будет -5…-7 градусов. Юго-западный ночью наберет скорость 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 метров. Днем н стихнет до 5-10 метров в секунду.

Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдет небольшой снег, ночью местами метель, на дорогах гололедица.