Синоптики Кузбасса оценили состояние атмосферного воздуха в феврале Фото: Екатерина РОМАНОВА

Кузбасские синоптики оценили состояние атмосферного воздуха в феврале. Данные опубликованы по трем крупным городам.

Так, в прошлом месяце в Кемерове наблюдался повышенный уровень загрязнения атмосферы фенолом в Центральном районе. Максимальная концентрация этой примеси была в два раза больше предельно допустимой. В Заводском и Кировском районах в 1,8 раза была превышена концентрация хлористого водорода. Во столько же раз больше нормального уровня был уровень пыли в Рудничном и Кировском районах. Помимо этого, в 1,1раза была превышена норма концентрации оксида углерода в Рудничном и Ленинском районах.

В Новокузнецке в феврале в 4,4 раза был превышен уровень загрязнения воздуха фтористым водородом во всех районах кроме Куйбышевского. Во всех районах кроме Ильинского 1,9 раза была превышена концентрация в воздухе оксида углерода. В Кузнецком и Орджоникидзевском районах в 1,8 раза выше нормы был уровень пыли.

В Прокопьевске в Центральном районе наблюдался высокий уровень загрязнения воздуха оксидом углерода. Максимальная концентрация этой примеси составили 2,1 ПДК. А в Рудничном районе в 1,3 раза была превышена концентрация пыли.