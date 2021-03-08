МЧС Кузбасса предупреждает о штормовом ветре и гололеде. Фото: МЧС Кузбасса

МЧС Кузбасса предупреждает жителей об ухудшении погоды. Во вторник, 9 марта, в регионе ожидаются штормовой ветер и гололедица.

По данным Кемеровского гидрометцентра, 9 марта на территории области ожидается юго-западный ветер, скорость которого достигнет 7-12 метров в секунду, а порывы до20 метров в секунду ночью идо 17 – днем. Также местами будут наблюдаться метели, на дорогах гололедица.

Главное управление МЧС России по Кемеровской области рекомендует соблюдать меры предосторожности при ухудшении погодных условий. Так, водителям необходимо избегать резких маневров, соблюдать безопасные скорость и дистанцию. Переходам при усилении ветра на улице не стоит пережидать непогоду вблизи недостроенных зданий и под деревьями.

-Жителям домов с системами печного, водяного и газового отопления необходимо тщательно следить за исправностью оборудования. Недопустимо оставлять без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы, крайне опасно перегружать электропроводку, - добавили в ведомстве.