Погода в Кузбассе на 9 марта 2021: гололедица, солнце и снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Какая погода ждет жителей области в понедельник, 9 марта, рассказали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

На вторник, 9 марта, синоптики прогнозируют порывистый ветер, который может достигать скорости в 17 метров в секунду на территории всего региона. Местами пройдет небольшой снег, а по востоку области – умеренный. Возможны метели и гололедица на дорогах.

Согласно данным, которые предоставил Кемеровский гидрометцентр, днем воздух прогреется до -2…-7 градусов, а местами и до +1 градуса. А вот в Кемерове будет прохладнее: лишь -5…-7. Отметим также. Что в областном центре будет облачно с прояснениями, небольшой снег и ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.