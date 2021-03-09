Здание бывшего дворца культуры продают в Кемерове за 6 000 000 рублей. ФОТО: аvito.ru

На продажу выставлено здание бывшего Дворца культуры, которое находится в Заводском районе. Когда-то здесь несли культуру в массы, а сейчас здание стоит заброшенным.

Объявление о продаже бывшего здания Дворца культуры появилось на популярном сайте бесплатных объявлений. Нынешние владельцы готовы расстаться с дворцом площадью 4310 рублей за 6 000 000 рублей, причем они готовы предоставить скидку покупателю. Вместе с самим дворцом приобретается и участок площадью 8158 квадратных метра.

Среди преимуществ здания – наличие всех коммуникаций,а также расположение.

«Рядом находятся: малоэтажные многоквартирные жилые дома, супермаркет "Пятёрочка", частный пансионат для престарелых и инвалидов, библиотека, ГПОУ Сибирский политехнический техникум, бизнес-центр "Предзаводской", завод "Азот". Трамвайная остановка находится в 260 метрах», - говорится в объявлении.

Также нынешние владельцы отмечают, что здание было построено в 1957 году.