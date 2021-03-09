Очевидцы сняли на видео последствия массового ДТП в Кузбассе. ФОТО: кадр видео vk.com/dtp_42kuzbass

Дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса произошло на въезде в Белово. Очевидцы сняли на видео последствия автоаварии.

На кадрах, сделанных невольными свидетелями аварии, запечатлен грузовой автомобиль с цистерной, стоящий на обочине дороги. Рядом с ним - ушедший в кювет микроавтобус. Машина увязла в снегу и практически лежит на боку. Еще одна легковушка находится поодаль: у нее серьезно повреждена передняя часть, а сама машина также вылетела с проезжей части.

Видео с места ДТП очевидцы аварии разместили в социальных сетях и отметили, что столкнуться могли от двух до четырех машин.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства и причины, по которым произошло ДТП. Также уточняется информация о возможных пострадавших.