На утро 9 марта умерли еще два кузбассовца с коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным штаба, за прошедшие сутки на два человека выросло число умерших пациентов с коронавирусом.

- У мужчины 1984 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне заболевания печени. Он проживал в Киселевске, - сообщает оперштаб. - У женщины 1971 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Кемерове.

Теперь общее число случаев летального исхода в Кузбассе среди пациентов с коронавирусом составляет 568 человек.

Кроме того, еще у 50 жителей региона тесты на ковид показали положительный результат. Теперь число заболевших с начала пандемии составляет 32 213 человек.

Однако есть и позитивные изменения. 53 кузбассовца за сутки выписаны как выздоровевшие. Все же с начала пандемии число тех, кто одолел болезнь, достигло 31298 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 347 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1547 человек.